МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Американская компания Instagram (входит в Facebook) работает над новым мессенджером под названием Threads, пишет The Verge.

Новое приложение для обмена сообщениями Threads даст пользователям соцсети возможность делиться не только сообщениями, но и своим местоположением. Также о собеседнике можно будет узнать скорость и время его работы с людьми из списка "близких друзей" в соцсети Instagram.

Сейчас новое приложение тестируется.

Издание пишет, что, вероятно, после релиза мессенджера в самом приложении Instagram возможность общаться исчезнет.