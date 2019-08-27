ЛОНДОН, 27 авг — ПРАЙМ. Власти Великобритании рассчитывают осенью принять решение относительно использования оборудования китайской компании Huawei при развитии сетей 5G, заявила во вторник ряду британских СМИ министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта страны Ники Морган.

По ее словам, власти вернутся к обсуждению этого вопроса после летних каникул.

"Мы примем верное решение для Великобритании. Я надеюсь, что мы сможем что-то сделать осенью. Мы должны быть уверены, что это будет долгосрочное решение, а также гарантировать безопасность наших сетей", — заявила Морган.

Ранее в этом году Великобритания отложила принятие решения об использовании устройств Huawei в сетях 5G, сославшись на то, что продолжает изучать возможные последствия мер, принятых властями США. Также власти обсуждают указанный вопрос с китайской компанией и участниками британского телекоммуникационного рынка.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в перечне компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.