МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram планирует выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение ближайших двух месяцев, пишет газета The New York Times со ссылкой на нескольких инвесторов, знакомых с планами компании.

По их словам, Telegram также планирует создать электронные кошельки, которые будут доступны до 200-300 миллионов пользователей Telegram по всему миру. Как отмечает газета, по задумке Telegram, криптовалюта Gram станет новой онлайн-валютой и способом отправки денег в любую точку мира.

Telegram в 2018 году сообщал о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых раунда в феврале и марте он привлек 1,7 миллиарда долларов от примерно 200 инвесторов — по 850 миллионов долларов в рамках каждого раунда.

Telegram — не первая компания, которая разрабатывает свою собственную криптовалюту. Так, в начале августа одна из крупнейших в мире розничных сетей, американская Walmart, подала патентную заявку, из которой следует, что компания может создать собственную криптовалюту. Она может быть привязана к доллару США и доступна к использованию только у отдельных ритейлеров или партнеров.

Кроме того, компания Facebook разрабатывает криптовалюту Libra. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдет в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнется тестирование. Предполагается, что криптовалюта позволит оплачивать товары и услуги, а также переводить средства.