МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Крупнейший российский банк — Сбербанк — начал разрабатывать собственную "умную" колонку. Об этом со ссылкой на источники пишет РБК в среду.

Как стало известно изданию, в настоящее время работа над колонкой носит непубличный характер. Презентация гаджета возможна не ранее следующего 2020 года.

В начале августа текущего года Сбербанк опубликовал несколько вакансий для своего направления SberDevices. Ряд косвенных признаков указывает, что речь идет именно о разработке "умной" колонки. В одной из вакансий в качестве требования указывался опыт участия в разработке NLP-платформы (Natural Language Processing, NLP — обработка естественного языка).

Один из источников рассказал, что новая колонка должна работать на основе голосового помощника, работу над которым ведет Центр речевых технологий (группа компаний ЦРТ, специализируется на разработке систем распознавания лиц и голосов). В апреле банк официально объявил о покупке 51% акций ЦРТ у Газпромбанка. Помимо российской кредитной организации долю в ЦРТ получил венчурный фонд Digital Horizon (размер пакета не раскрывается), который инвестирует в высокотехнологические b2b-проекты. В марте этого года стало известно, что центр ведет работу над голосовым ассистентом под рабочим названием "Варвара".