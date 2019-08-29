МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило рейтинг компании МТС до "BB+" с "BB", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,007%). На конец первого квартала 2019 года общее число мобильных абонентов МТС составило 104,7 миллиона человек, из них 77,6 миллиона — в России.