МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Платформа обмена данными о киберугрозах, запущенная Ассоциацией банков России (АсРос) и дочерней компанией Сбербанка Bi.Zone, за год работы помогла банкам предотвратить ущерб в 8 миллиардов рублей, говорится в сообщении ассоциации.

"Компания Bi.Zone и Ассоциация банков России подвели итоги первого года работы платформы обмена данными о киберугрозах: за год работы платформа помогла предотвратить ущерб в 8 миллиардов рублей", — сказано в сообщении.

Отмечается, что к платформе уже присоединилось 70 финансовых организаций. Источниками данных являются все подключённые в рамках Ассоциации банков России организации, а также технологические партнеры, среди которых ФинЦЕРТ Банка России, международная антивирусная компания ESET, центр мониторинга и реагирования на инциденты Bi.Zone, а также разработчики инструментов кибербезопасности и крупнейшие операторы связи.

"Защита от киберугроз сегодня выходит на первый план, так как все игроки финансового рынка понимают, что невозможно развивать технологическую составляющую своего бизнеса, игнорируя при этом вопросы безопасности. Мы рады, что многие участники осознали важность взаимодействия при отражении цифровых атак, что мы наблюдаем по числу подключений к платформе и росту количества источников данных. Мы призываем всех объединяться в борьбе с киберпреступностью", — прокомментировал результаты работы президент ассоциации Георгий Лунтовский.

Ассоциация банков России при технической поддержке дочерней компании Сбербанка Bi.Zone в 2018 году запустила платформу обмена данными о хакерских атаках. По данным ассоциации, к концу первого квартала 2019 года к платформе подключился 31 банк, еще 15 кредитных организаций и компаний проходили этап окончательных согласований и более 35 банков рассматривали возможность подключения.