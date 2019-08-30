МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Американская компания Apple (штаб-квартира в Купертино, Калифорния) запускает программу независимого ремонта Independent Repair Provider Program. Как говорится в сообщении на официальном сайте производителя, оригинальные запчасти к гаджетам теперь смогут покупать неавторизованные сервисы по ремонту техники Apple.

Помимо запчастей, эта программа распространяется на инструменты, программы обучения, инстукции по ремонту и возможностей диагностики продукции.

Участие в программе смогут принять сервисы на территории США, не включенные в список авторизованных сервисных центров (Apple Authorized Service Providers — AASP).

Позже в планах Apple — расширить действие программы и на другие страны.

До этого решения получить оригинальные запчасти к продукции компании могли только сервисы из списка AASP, это порядка 5 тысяч авторизованных поставщиков услуг.

Раньше компания вела борьбу, когда несертифицированные мастерские закупали запчасти на серых рынках. Например, если батарею на устройстве меняли "незаконно", то на устройствах появлялось предупреждение о неисправности батареи.