МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Массовая утечка личных данных сотрудников РЖД произошла из-за несанкционированного проникновения на серверы компании, сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Ранее директор по информационным технологиям Евгений Чаркин сообщил журналистам, что РЖД передали в правоохранительные органы материалы по ситуации с утечкой персональных данных сотрудников и обещают добраться до сути.

По словам Марковской, установлено, что "из-за несанкционированного проникновения в информационные служебные ресурсы ОАО "РЖД" неустановленные лица получили доступ к фотоизображениям и персональным данным работников". Впоследствии эти данные были размещены в свободном доступе в интернете.

"Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. В ОАО "РЖД" также проводится внутренняя проверка, служба безопасности активно сотрудничает со следствием. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказала она.