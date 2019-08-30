МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Сотрудники по вопросам безопасности компании Google раскрыли беспрецедентную массовую атаку хакеров на телефоны iPhone. Как пишет газета The Guardian, эта операция злоумышленников продолжалась на протяжении двух с половиной лет, пока ее не пресекли эксперты Google в январе текущего 2019 года.

Для проведения атаки хакеры использовали несколько зараженных вирусами интернет-сайтов, посредством которых распространялись вредоносные программы на смартфоны Apple посещавших их пользователей.

При этом отмечается, что для заражения гаджета владельцам iPhone не было нужно что-либо делать: только зайти на инфицированный ресурс.

Google отмечает, что применяемые хакерами сайты заражали еженедельно несколько тысяч смартфонов.

После заражения устройства вирусом хакеры получали доступ к разнообразной конфиденциальной информации о владельце: пароли к различным сервисам, историю переписки в мессенджерах WhatsApp, Telegram и ряде других, данные из адресной книги и электронной почты.

При перезагрузке смартфона устройство от вредоносного ПО избавлялось, отмечает издание.

Как комментирует специалист Google Ян Бир, даже после перезагрузки телефонов у хакеров все равно оставался доступ к различным аккаунтам и сервисам, пароли к которым были похищены злоумышленниками.

Google уведомила Apple о выявленных проблемах 1 февраля 2019 года. Через несколько дней после этого производитель "яблочных" смартфонов обновил операционную систему iOS и исправил данные уязвимости.