МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Рост пошлин с июля прошлого 2018 года со стороны Китая и США обошлись индустрии бытовой электроники в $10 миллиардов. Об этом заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро.

Эта Ассоциация представляет свыше 2,2 тысячи бизнес-структур в США, в том числе сюда входят такие гиганты, как компании Apple и LG.

"Американцы уже и так приготовились к тому, что подарки к Рождеству им обойдутся дороже. Сейчас же решение президента снова поднять пошлины означает еще большую боль для американского бизнеса, рабочих и семей", — так Шапиро прокомментировал очередное повышение тарифов на китайский импорт.

По его мнению, как минимум $1 миллиард от суммы, потерянной за год, пришлись на связанную с 5G-сетями продукцию.

Напомним, что с 1 сентября текущего года Вашингтон вновь повысил пошлины на товары из Китая объемом $300 миллиардов на 15%.

С 1 октября будут повышены пошлины на другую группу товаров объемом $250 миллиардов с 25% до 30%.