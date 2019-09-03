МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Беспилотникам в РФ с 2020 года могут позволить свободно взлетать в российском воздушном пространстве, для этого беспилотные летательные аппараты (БПЛА) должны будут использовать технологию дистанционного контроля передвижения воздушных судов, об этом РИА Новости сообщил генеральный директор ассоциации "Аэронет", участник рабочей группы Национальной технологической инициативы AeroNet Глеб Бабинцев.

Технология АЗН-В (автоматическое зависимое наблюдение-вещание) позволяет лётчикам в кабине самолета и авиадиспетчерам на наземном пункте в режиме реального времени наблюдать за движением воздушных судов с высокой точностью. С помощью нее летчики могут получать актуальную информацию о погоде, а диспетчеры — координаты месторасположения самолета, его курс, высоту, скорость передвижения. Чтобы БПЛА мог свободно передвигаться по воздушному пространству, на нем должен быть установлен специальный передатчик сигнала, устройство весит всего 55 граммов, отметил Бабинцев.

"Чтобы полетел беспилотник, надо закрывать воздушное пространство, и мы его закрываем, с запасом по времени и высоте, потому что возможны смещения по времени и дистанциям по погодным и иным причинам. Закрытие неба для беспилотника ограничивает всю пилотируемую авиацию, у которой есть свои коммерческие задачи. И эти конфликты в небе — сближения, опасности и риски — главный якорь для масштабного развития рынка. Причем не только в России, но и во всем мире", — сказал он.

По словам Бабинцева, эта технология позволит беспилотникам интегрироваться в общее с пилотируемыми самолетами воздушное пространство и взлетать не по разрешению, а при любой необходимости. "Все будут наблюдать друг друга, определять взаимное местоположение, заранее рассчитывать все необходимые маневры для уклонения, а не в последний момент, когда вылетает беспилотник "в лоб" к пилотируемой машине. Это важнейшая для безопасных полетов задача, которую мы теперь можем решить", — указал он.

В государственной авиации технология применяется более 10 лет. "Мы по этой технологии можем обмениваться сообщениями, передавать метеоинформацию и многое другое. Что важно, канал связи имеет высокий уровень киберзащиты, а для беспилотной авиации это критически важно. Многие компании уже хотят ее использовать. Технология одобрена ИКАО, сейчас мы проводим тестирование, и я полагаю, что уже со следующего года это может стать отраслевым стандартом и полноценно использоваться", — отметил эксперт.

Обсуждение возможности открытия технологии для гражданского применения, по его словам, прошло в рамках МАКС-2019. "Было обсуждение итогов демонстрации технологии заинтересованным участникам…", — добавил он.