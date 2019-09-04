ПЕКИН, 4 сен — ПРАЙМ. Китай призывает США создать справедливые условия для работы китайских компаний на территории США и перестать оказывать на них давление, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на фоне обвинений в адрес США со стороны компании Huawei. Huawei вновь может стать яблоком раздора между США и КНР

Китайская компания Huawei во вторник опубликовала заявление, в котором обвинила власти США в кибератаках, в оказании чрезмерного давления, привлечении правоохранительных органов и даже агентов ФБР для запугивания сотрудников компании. В компании заявили, что правительство США поручило правоохранительным органам страны "запугивать, угрожать, принуждать и подстрекать как нынешних, так и бывших сотрудников Huawei выступать против компании и работать на правоохранительные органы", проводить задержания и аресты сотрудников Huawei и партнеров компании.

"Правительство Китая всегда призывает китайских предпринимателей соблюдать рыночные принципы, международные правила и нормы при ведении международного сотрудничества, а также соблюдать законы стран, где они ведут бизнес. В то же время мы решительно выступаем против предпринимаемых США действий по использованию государственной мощи для безосновательного оказания давления на определенные китайские компании", — заявил дипломат.

Он добавил, что такие действия не отвечают понятиям морали и идут вразрез с принципами демократии.

"Мы призываем США прекратить злоупотреблять понятием о национальной безопасности, прекратить критику в адрес Китая, прекратить оказывать давление на китайские компании. Мы надеемся, что США смогут создать справедливые и недискриминационные условия для китайских компаний, ведущих бизнес на территории США", — указал он.

Компания Huawei основана в 1987 году в Китае. Компания производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, в частности смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 странах.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Минторг США в мае внес Huawei в "черный список", который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов (в последний раз — 19 августа на 90 дней).