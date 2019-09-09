МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Компания Google в ответ на обвинения РФ во вмешательстве заявляет о поддержке ответственной политической рекламы, соответствующей местным законам, передает агентство Рейтер.

Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела России. В Роскомнадздоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ведомство намерено передать парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах.

По данным агентства, компания Google отказалась уточнить в заявлении, осуществлялось ли распространение политической рекламы.