МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Китайская компания Huawei Technologies Co Ltd отозвала судебный иск против правительства США после того, как Вашингтон разрешил вывоз телекоммуникационного оборудования компании, которое было изъято два года назад по подозрению в нарушении экспортного контроля, пишет агентство Рейтер со ссылкой на решение суда.

В июне текущего года Huawei подала иск в суде США к министерству торговли этой страны, требуя вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование, которое находится на Аляске. Два года американские чиновники не могли принять решение, нужно ли выдавать отдельную лицензию на вывоз этой партии оборудования, которое было еще в июле 2017 года направлено на тестирование в лабораторию в штате Калифорния, но после этого уже на обратном пути в Китай было изъято на Аляске.

Как пишет агентство, Huawei сообщила, что правительство США вернуло оборудование в августе, подтвердив, что экспортной лицензии не требуется. В результате компания решила отозвать свой судебный иск. При этом компания выразила разочарование тем, что правительство США отказалось дать полное объяснение того, что Huawei называет "произвольным и незаконным" задержанием оборудования на протяжении двух лет.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушающие принципы свободной рыночной конкуренции.

Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов (в последний раз — 19 августа на 90 дней).