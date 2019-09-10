МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Компания Apple во вторник 10 сентября по традиции презентует сразу несколько гаджетов. Церемония пройдет в калифорнийском Купертино (штат Калифония). Начало презентации ожидается в 10:00 по местному времени (20:00 мск).

Традиционно компания представит iPhone нового поколения – причем, как ожидается, сразу три модели, которые получат название iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Два устройства с приставкой Pro станут преемниками iPhone XS и XS Max, еще одна модель "заменит" iPhone XR. Последний будет оснащен увеличенным LCD-дисплеем, а два другие — OLED-экранами.

По мнению экспертов, новые смартфоны получат возможность широкоформатного видео, ретуши и кадрирования. Это станет возможно благодаря дополнительной камере на задней панели. Модели с приставкой Pro оснастят сразу тремя камерами, а бюджетную модель – двумя вместо одной. Улучшение позволит снимать на новых смартфонах практически профессиональное фото и видео.

Дизайн смартфона изменится не сильно. Предполагается, что помимо стандартных цветов появятся еще зеленые и фиолетовые. Сообщается, что могут быть представлены 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro и новые модели iPad. Представит ли компания новые Apple Watch, пока не сообщается.