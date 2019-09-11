МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" из ряда городов России сообщают о сбое в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Сбои начались в среду около 12.00 мск. По данным Downdetector, 87% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, жалобы 9% связаны с доставкой сообщений, у 2% возникли проблемы с просмотром видео.

В частности, с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Самары, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и других городов РФ.