МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтаке" устранила сбой, который возник ранее в среду у ряда пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в среду пользователи "ВКонтакте" из ряда городов России сообщали на портале Downdetector о сбое в работе социальной сети.

В компании сообщили, что сбой устранен. "У части пользователей не загружались изображения, но мы оперативно всё восстановили, сейчас всё работает".