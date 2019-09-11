МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Крупнейшие российские ритейлеры, опрошенные РИА Новости, ожидают традиционно высокого спроса на новые iPhone, продажи которого стартуют в России 20 сентября.

Apple во вторник представила три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартуют в России с 18 сентября (в других странах — с 13 сентября), продажи — с 20 сентября. Цена на iPhone 11 будет составлять от 59,99 тысячи рублей, iPhone Pro от 89,99 тысячи рублей, iPhone Pro Max — от 99,99 тысячи рублей. Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт обойдется в 131,99 тысячи рублей.

Ритейлеры ожидают высокого спроса на новинки.

Так, в re:Store уже сейчас наблюдают увеличение трафика на свой сайт более чем на 20% по сравнению с прошлым годом в дату на следующий день после презентации. "Интерес к новому iPhone большой. В день старта продаж мы планируем насытить продуктом все магазины сети в достаточном количестве, что позволит обойтись без больших очередей в одной взятой точке. Кроме того, будет предзаказ с 18 сентября, а значит те, кто закажет и предоплатит, сможет получить свой новый телефон в удобном ему магазине re:Store в удобное ему время в день старта продаж в РФ", — сказала РИА Новости представитель re:Store Людмила Семушина.

"Новинки от Apple традиционно пользуются большим спросом как на рынке, так и в нашей сети. В этом году мы также ожидаем высокий интерес", — сказал вице-президент по продажам компании "Связной" Давид Борзилов.

В "М.Видео-Эльдорадо" напомнили, что годом ранее новинки от Apple были весьма востребованы, спрос на них в первые часы продаж на 30% превысил показатели предыдущей юбилейной модели. "В этом году мы также ожидаем высокий интерес к новым смартфонам компании Apple", — отметили в компании.

"Интерес к устройствам Apple всегда высок — любители новинок находят возможность приобрести новое поколение смартфонов независимо от роста цен", — сказали в Ozon.

Аналитики Ozon выяснили, что флагманские модели обычно пользуются наибольшей популярностью в ЦФО и Краснодарском крае, многие жители России приобретают их в кредит. Жители более отдаленных городов целенаправленно за флагманами не гонятся, но премьера как таковая становится для них хорошим толчком к покупке других моделей из линейки Apple.

По данным Ozon, традиционно самыми популярными становятся модели с базовым объемом памяти, на гаджеты с максимальным объемом приходится всего порядка 10-15% продаж.