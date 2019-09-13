МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Роскачество совместно с International Consumer Research and Testing (ICRT, Международная ассамблея организаций потребительских испытаний) представили обновленный рейтинг самых популярных смартфонов с рекомендациями, как правильно выбрать устройство.

"С лета 2019 года лидер рейтинга не изменился – это Samsung Galaxy S10+, однако в топ лучших смартфонов ворвались и заняли высокие позиции еще две новинки от Samsung: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Это самые дорогие смартфоны из линейки Samsung в России, пришедшие на смену Galaxy Note 9 и показавшие наилучшие результаты благодаря отличным возможностям камеры", — говорится в сообщении.

Кроме того, в топе рейтинга находятся OnePlus 7 и 7 Pro, Asus Zenfone 6, Sony Xperia 1, Oppo Reno, Google Pixel 3a и Pixel 3a XL, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy A80. "Новинки OnePlus 7 Pro, Xiaomi Mi Mix 3 (5G), Samsung Galaxy Note 10+ и 10, Asus Zenfone 6 и OnePlus 7 оказались самыми производительными смартфонами", — отмечается в сообщении.

В исследование вошло 23 новых модели. Все представленные товары прошли испытания по 231 параметру в одних и тех же лабораторных условиях, а основным критерием оценки стала камера. "Таким образом, самыми весомыми параметрами в исследовании новинок стали качество фото- и видеосъемки, дисплей, производительность, качество прослушивания музыки и звонков, удобство использования, прочность и продолжительность работы аккумулятора", — отмечается в сообщении.

Кроме того, в середине октября будут опубликованы результаты исследования смартфонов Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, презентация которых состоялась на этой неделе.