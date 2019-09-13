МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Роскомнадзор готовит и в скором времени направит в суд документы о блокировке двух почтовых сервисов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Ранее издание РБК сообщило, что Роскомнадзор во втором квартале 2019 года по просьбе ФСБ направил требования о предоставлении данных для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в компании Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org, и SCRYPTmail LLC, управляющую почтовым сервисом Scryptmail.com. ОРИ должны предоставлять информацию Роскомнадзору для включения в специальный реестр.

"Мы готовим обращение в суд в отношении двух почтовых сервисов — Mailbox.org и Scryptmail.com, которые не предоставили данные для включения в реестр организаторов распространения информации", — сказал Ампелонский.

"Подготовка документов находится в стадии согласования, и в ближайшее время будут направлены в суд", — добавил он.