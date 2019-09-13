МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Компания Google заплатила штраф в 700 тысяч рублей за неудаление из поисковой выдачи ссылок на запрещенную в РФ информацию, сообщается на сайте Роскомнадзора (РКН).

"Компания Google выплатила сумму штрафа в размере 700 тысяч рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается на территории России", — указывается в сообщении.

Как отмечает ведомство, ранее было обнаружено, что эта поисковая система производит лишь выборочную фильтрацию поисковой выдачи, из-за чего более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации сохраняется в поиске.

"По закону… операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц", — отмечается в сообщении. Роскомнадзор также сообщает, что представителям компании Google неоднократно разъяснялись эти требования закона.