БЕРЛИН, 13 сен — ПРАЙМ. В компании Heinlein Support GmbH не получали официальных запросов от Роскомнадзора относительно работы почтового сервиса Mailbox.org, заявил РИА Новости исполнительный директор и основатель Mailbox.org Пер Хайнлайн.

"Нам ничего не известно о соответствующих запросах Роскомнадзора, мы удивлены происходящим, узнали об этом из СМИ, не знаем точно, о чем идет речь", — заявил Хайнлайн.

Отвечая на вопрос о том, получала ли ранее Heinlein Support GmbH обращения со стороны Роскомнадзора, Хайнлайн сказал, что сервис не получал "официальных обращений с российской стороны либо с немецкой стороны в рамках запроса о правовой помощи".

Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил РИА Новости, что ведомство готовит и в скором времени направит в суд документы о блокировке двух почтовых сервисов, Mailbox.org и Scryptmail.com, которые не предоставили данные для включения в реестр организаторов распространения информации. По данным издания РБК, Роскомнадзор во втором квартале 2019 года по просьбе ФСБ направил требования о предоставлении этих данных в компании Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org, и Scryptmail LLC, управляющую почтовым сервисом Scryptmail.com.