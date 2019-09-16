МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Информация об утечке сведений о покупках и уплаченных налогах клиентов оператора фискальных данных (ОФД) "Дримкас" искажает факты, заявил РИА Новости представитель компании.

Ранее в понедельник газета "Известия" написала, что около 14 миллионов записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ. По данным издания, утечка произошла через ОФД "Дримкас" — "утекли" строки с информацией начиная от ИНН, адреса, названия компании и заканчивая информацией об электронных адресах и телефонах представителей, а также заключенных сделках, ассортименте и ценах товара. Также в сеть попали телефоны и e-mail 3 тысяч пользователей скидочной программы "Покупай-ка".

"По предварительным результатам проведённой проверки опубликованная информация искажает факты", — сказал собеседник агентства.