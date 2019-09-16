МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. В России за прошедший год с утечками данных столкнулись 27% небольших компаний и 34% крупных, что значительно превышает аналогичные показатели за предыдущий период, показало исследование, проведенное "Лабораторией Касперского" совместно с компанией B2B International в 2019 году.

"За прошедшие 12 месяцев с утечками данных столкнулись 27% российских компаний, число сотрудников в которых не превышает 50 человек. Этот показатель значительно вырос по сравнению с результатами аналогичного исследования прошлого года — на 12 процентных пунктов. Примерно такая же тенденция наблюдается и в крупном бизнесе: согласно опросу 2018 года, с утечкой столкнулась каждая четвертая корпорация, а по итогам исследования 2019 года — уже каждая третья (34%)", — говорится в сообщении "Лаборатории Касперского" по результатам исследования.

Отмечается, что меры, принимаемые владельцами бизнеса для того, чтобы избежать подобных инцидентов, часто недостаточны. Так, по данным исследования, в каждой четвертой компании малого бизнеса (26%) используются защитные решения, включающие в себя только базовые функции, которые не могут предложить необходимые для обеспечения безопасности на корпоративном уровне возможности.

"В 29% небольших компаний на момент утечки данных не было подходящих защитных решений. Столько же компаний-респондентов сообщили, что их IT-специалисты не обладали достаточной квалификацией, а сотрудники были не слишком хорошо осведомлены о правилах информационной безопасности", — говорится в сообщении.

Тем не менее, отмечается в сообщении, понимание необходимости усиливать защиту выросло по сравнению с 2018 годом. "Если в прошлом году инвестировать в IT-безопасность во избежание утечек данных планировали 43% опрошенных компаний малого бизнеса, то в этом — уже 51%. В прошлом году с тем, что необходимо тщательнее планировать сценарии реагирования на киберинциденты, связанные с утечками данных, согласились 50% респондентов, а в этом — уже 58%", — выяснили авторы исследования.

"Небольшие компании часто сфокусированы на росте своего бизнеса, кибербезопасность не входит в число их приоритетов. Тем не менее, утечка конфиденциальных данных может случиться и нанести ущерб компании любого масштаба", — приводятся в сообщении слова руководителя направления маркетинга для малого и среднего бизнеса "Лаборатории Касперского" Андрея Данкевича.