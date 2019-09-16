МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило постановление, дополняющее номерами сотовых телефонов и адресами электронной почты граждан состав сведений, размещаемых в единой биометрической системе. Документ опубликован на сайте кабмина.

"Дополнить состав сведений, размещаемых в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных… пунктом "д" следующего содержания: контрольные данные физического лица (номер абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи, адрес электронной почты)", — говорится в постановлении.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома" (оператор единой биометрической системы), включение номеров телефонов и адресов e-mail позволит информировать граждан о регистрации в системе, совершаемых операциях с использованием его данных, об удалении биометрических данных.

До настоящего времени в состав сведений, размещаемых в системе, входили биометрические данные гражданина – изображение лица, полученное с помощью фото- видео устройств; данные голоса человека, полученные с помощью звукозаписывающих устройств; страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета ПФР; идентификатор учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации. Кроме того, в состав сведений входит основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица.