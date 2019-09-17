МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Американская компания Apple запустила на территории России свой игровой сервис Apple Arcade раньше официальной даты старта.

Пока возможности нового сервиса доступны только некоторым пользователям устройств с операционной системой iOS 13.

Планируется, что в ближайшее время сервис появится и на macOS Catalina и tvOS 13.

Официальная дата запуска Apple Arcade была запланирована на 19 сентября.

Отмечается, что новосу игровому сервису не нужно постоянное интернет-подключение. Пока в Apple Arcade находятся 53 игры, но планируется, что каталог игр будет пополняться каждую неделю.

Ежемесячная стоимость подписки — 199 рублей, можно подключить пробный период на месяц.