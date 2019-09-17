Apple запустила игровой сервис Arcade
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Американская компания Apple запустила на территории России свой игровой сервис Apple Arcade раньше официальной даты старта.
Пока возможности нового сервиса доступны только некоторым пользователям устройств с операционной системой iOS 13.
Планируется, что в ближайшее время сервис появится и на macOS Catalina и tvOS 13.
Официальная дата запуска Apple Arcade была запланирована на 19 сентября.
Отмечается, что новосу игровому сервису не нужно постоянное интернет-подключение. Пока в Apple Arcade находятся 53 игры, но планируется, что каталог игр будет пополняться каждую неделю.
Ежемесячная стоимость подписки — 199 рублей, можно подключить пробный период на месяц.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190917/830327813.html