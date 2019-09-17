МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Используемое в мессенджере Telegram программное решение предпочтительнее решения WhatsApp с точки зрения безопасности коммуникаций, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Ранее в сентябре бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции "Франс интер" заявил, что использовать мессенджер WhatsApp высшим должностным лицам не стоит из-за низкого уровня шифрования. Впрочем, добавил он, и WhatsApp, и Telegram лучше, чем SMS или другие незашифрованные сообщения.

"Абсолютно безопасных средств связи не существует. Пока мы не сделали квантовый мессенджер, безопасных средств нет", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, обсуждается ли создание таких мессенджеров на базе квантовых технологий для госслужащих в РФ, он сказал: "Если мы поймем физическую возможность такого, конечно, сделаем. Но пока это еще слишком долгая история".

"Но, конечно, выбирая между использованием решения WhatsApp и использованием решения Telegram, совершенно очевидным является выбор решения Telegram с точки зрения безопасности коммуникаций", — сказал спецпредставитель президента РФ.

Он добавил, что сам пользуется обоими мессенджерами.

Песков также сообщил, что зрелого, готового решения по отечественному мессенджеру для госслужащих в России пока нет, однако смысл в таком приложении есть, и польза от него будет.

Песков отметил, что в настоящее время в Mail.ru и Сбербанке ведутся работы над созданием отечественного мессенджера. "Есть несколько серьезных разработок отечественных мессенджеров: большая работа ведется в компании Mail.ru и есть большой проект в Сбербанке. Решения, которое сейчас уже было бы готово для внедрения, даже для того, чтобы просто рекомендовать всем госслужащим, я не видел, мне о таком неизвестно", — сказал он.

"Если у кого-то из коллег дойдет уже зрелость решения до такого уровня, что с этим можно что-то сделать, я бы такую историю, безусловно, поддержал. Потому что в этом есть смысл, в этом есть польза. Но проблема в том, что безопасность должна соседствовать с удобством, это уже значительно сложнее сделать", — добавил спецпредставитель президента РФ.