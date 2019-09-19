МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Американская IT-компания Microsoft Corp. объявила в своем релизе о программе выкупа акций общей стоимостью до 40 миллиардов долларов, а также увеличении дивидендов.

Дивиденды были утверждены на уровне 0,51 доллара за акцию, что на 5 центов, или 11%, выше дивидендов за прошлый квартал, говорится в сообщении. Выплата дивидендов назначена на 12 декабря.

"Совет директоров также утвердил новую программу выкупа акций стоимостью до 40 миллиардов долларов", — говорится в релизе. Отмечается, что программа не имеет определенного срока окончания и может быть прекращена в любой момент.

На фоне этого сообщения акции компании дорожают на предварительных торгах на 1,2%. На данный момент Microsoft превышает Apple по уровню капитализации, при этом у обеих компаний показатель находится на уровне выше 1 триллиона долларов.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.