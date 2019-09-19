МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Бесконтактные операции в РФ превысили 70% платежей по картам, каждая пятая из них совершается с помощью мобильного телефона, сообщила журналистам действующая глава платежной системы Visa в России Екатерина Петелина.

"Российский рынок электронных платежей вырос в два раза за последние три года. При этом мы смотрим на такой показатель, как проникновение электронных платежей в повседневные траты домохозяйств, который вырос с менее 20% до 37% — рост рынка произошел именно за счет этой конвертации", — сказала она.

В России активно развивается платежная инфраструктура: три года назад было 10 терминалов на 1000 человек, сегодня 19. По этому показателю Россия приближается к уровню развитых стран, обратила внимание Петелина.

"При этом более 70% операций совершается бесконтактно. Более 20%, то есть каждая пятая транзакция, проходит по мобильному телефону. Россия — один из лидеров в мире по числу токенизированных платежей", — добавила она.

По данным Банка России, операции по оплате бесконтактным способом за год выросли в РФ в 4,4 раза, около трети из них было совершено с помощью смартфонов. Последняя статистика говорит о том, что доля безналичных платежей в России в мае достигла 61% против 39% платежей наличными. Согласно прогнозу регулятора, доля безналичных платежей по итогам 2019 года будет составлять 66%.