МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Химические волокна, которые защитят ценные бумаги и банкноты от подделок, разработала компания, входящая в российский холдинг "РТ-Химкомпозит", новые защитные материалы могут быть невидимыми невооруженным глазом, а проявляться только в ультрафиолете или при инфракрасной подсветке.

"Холдинговая компания АО "РТ-Химкомпозит" в рамках развития сотрудничества с АО "Гознак" проводит разработку высокотехнологичных волокон, позволяющих значительно увеличить степень защиты ценных бумаг от подделки", — рассказали РИА Новости в пресс-службе холдинга.

Волокна для "Гознака", не имеющие мировых аналогов, разрабатывает и выпускает предприятие холдинга — "ВНИИСВ" (Тверь). Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск до 100 тонн в год продукции.

Номенклатура выпускаемых защитных окрашенных синтетических волокон и нитей у российского предприятия шире, чем у таких известных международных брендов, как Petrel и Honeywell. "Поэтому сейчас ставим перед собой задачу приступить к активному продвижению наших изделий на мировые рынки", — процитировали в пресс-службе заявление генерального директора "РТ-Химкомпозит" Кирилла Шубского.

Речь идет, в том числе, о применении новых волокон для защиты банкнот. Волокна могут быть окрашенными и неокрашенными, одноцветными и многоцветными, видимыми и невидимыми в отраженном свете, со свечением в ультрафиолетовом и инфракрасном спектре и без него, традиционно круглыми и профилированными. В одном виде волокон может содержаться несколько защитных признаков, отметили в холдинге.