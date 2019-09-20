МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Банк России работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии, это важно для роста доступности финансовых услуг, сообщил в интервью газете "Коммерсант" директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

"В настоящее время речь идет о продуктах для физлиц, но мы планируем внести изменения, чтобы сервис был доступен и для юридических лиц. В этом сегменте, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, крайне важно обеспечить доступность банковских услуг, в том числе с помощью удаленной биометрической идентификации", — сказал Зимин.

Ввести обязанность предоставлять услуги с помощью удаленной идентификации для банков с универсальной лицензией планируется в сентябре 2020 года, а с базовой — с июля 2021 года. Проект закона уже прошел первое чтение в Госдуме, напомнил Зимин. ЦБ рассчитывает, что он будет принят в ближайшие два месяца.

Ко второму чтению законопроект планируется дополнить обязанностью предоставления сервисов через Единую биометрическую систему для трех видов операций, а также возможностью расширения использования биометрической системы на все банковские операции и на все операции, которые осуществляются некредитными финансовыми организациями.