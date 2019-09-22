Google создал самый мощный в мире квантовый компьютер
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Корпорация Google объявила о создании мощнейшего квантового суперкомпьютера, пишет Financial Times.
Как сообщает издание, соответствующий доклад Google на короткое время был опубликован на сайте NASA, однако позже был удален. В документах корпорации, в частности, отмечается, что процессор суперкомпьютера может проводить самые сложные расчеты за 3 минуты 20 секунд. При этом наиболее мощный сейчас суперкомпьютер «Саммит» для этих целей потребовалось бы около 10 тысяч лет.
В Google подчеркнули, что процессор может проводить только один расчет, но в корпорации назвали это началом новой эры превосходства квантовых компьютеров.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190922/830342720.html