МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Корпорация Google объявила о создании мощнейшего квантового суперкомпьютера, пишет Financial Times.

Как сообщает издание, соответствующий доклад Google на короткое время был опубликован на сайте NASA, однако позже был удален. В документах корпорации, в частности, отмечается, что процессор суперкомпьютера может проводить самые сложные расчеты за 3 минуты 20 секунд. При этом наиболее мощный сейчас суперкомпьютер «Саммит» для этих целей потребовалось бы около 10 тысяч лет.

В Google подчеркнули, что процессор может проводить только один расчет, но в корпорации назвали это началом новой эры превосходства квантовых компьютеров.