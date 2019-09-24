МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Минкомсвязь и представители бизнеса достигли консенсуса по частотам для развития сетей 5G в РФ — частоты в приоритетном диапазоне 3,4-3,8 ГГц планируется передать от фиксированных операторов, сообщил РИА Новости директор по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Марков.

Диапазон 3,4-3,8 ГГц является приоритетным для 5G, он свободен в большинстве стран мира и на него ориентируются крупнейшие мировые вендоры при производстве оборудования. Однако в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми, которые против массовой передачи частот или их совместного использования. Минкомсвязь ранее предлагала в качестве варианта для сетей 5G частоты в диапазоне 4,4-4,99 ГГц, однако тут возникают проблемы с оборудованием.

Вместе с тем частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц есть у более десятка операторов фиксированной связи. Министр связи РФ Константин Носков, возглавляющий Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ), в начале сентября говорил, что готов вынести на рассмотрение ГКРЧ передачу для 5G этих частот.

Проект концепции развития 5G в РФ на частотах фиксированных операторов в диапазоне 3,4-3,8 ГГц обсуждался 20 сентября на совещании с участием рабочей группы по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика". Марков подтвердил, что отрасль и Минкомсвязи определили диапазон 3,4-3,8 ГГц в качестве приоритетного.

"Замечания и предложения экспертного сообщества были учтены, за что хочется поблагодарить регулятора, можно сказать, что в настоящее время по вопросу достигнут консенсус. Это открывает новый горизонт для большой и перспективной работы по созданию сетей 5G в России. В дальнейшем будет подготовлена дорожная карта по высвобождению частот в этом диапазоне", — отметил он.

Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов весной говорил, что перевод частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, принадлежащих операторам фиксированной связи, для использования в мобильной связи надо согласовать с силовыми ведомствами и предварительно проводить серьезные научные исследования. Вопросы электро-магнитной совместимости в фиксированной и мобильной связи решаются по-разному, поэтому перевод частот из фиксированной в мобильную связь возможен "только на основании очень квалифицированных практических исследований, серьезных научных изысканий", пояснял он. В связи с этим необходим предметный диалог между Минкомсвязью и Минобороны по этому вопросу, и такой диалог ведется, говорил замминистра.