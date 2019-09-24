МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Сотовых абонентов в России вскоре можно будет идентифицировать удаленно – по лицу и голосу. Как пишут "Известия", техническую сторону этой задачи прорабатывает "Ростелеком", который является оператором Единой биометрической системы (ЕБС). Изначально она создавалась для идентификации клиентов банков, чтобы наладить их удаленное обслуживание, но теперь ее будут использовать и для развития технологии eSIM. Это встроенный в мобильное устройство модуль, который позволяет менять тариф и сотовую компанию без покупки и замены физической SIM-карты. Это можно будет сделать удаленно в личном кабинете оператора.

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, новинка может быть внедрена в массы достаточно быстро. "Это не фантастика, а вполне реальная идея. В настоящее время возможность использования биометрии в банкоматах находится на стадии реализации, а здесь схожая технология. Сейчас в соответствии с законодательством РФ сотовый оператор должен требовать от абонента предъявить паспорт при покупке сим-карты. Если мы внедряем eSIM, то было бы странно требовать документ повторно", — говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, важно проверить паспорт при первом обращении абонента. В настоящее время в РФ около 250 млн сим-карт, из них около 15 млн выданы на "серый" паспорт. Если наладить их идентификацию и ввести биометрию, почему бы не распространить эту технологию и на eSIM?

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

В целом удаленная идентификация полезна для абонентов и самих компаний, считают эксперты.

"Она значительно упростит и ускорит взаимодействие клиента с компаниями, предоставляющими услуги онлайн. Однажды пройдя идентификацию, человеку не нужно будет ходить по офисам, стоять в очередях и постоянно предъявлять свои документы", — рассуждает руководитель департамента электронной коммерции "Столото" Кирилл Райченко.

"Во-вторых, удаленная идентификация клиента значительно оптимизирует работу самих компаний, поскольку позволит экономить ресурсы. Бизнесу будут не нужны офисы и дополнительные сотрудники, а скорость авторизации клиента увеличится, что сэкономит деньги и время. Эти ресурсы можно перераспределить на более востребованные компетенции, например, развитие IT-инфраструктуры или маркетинга", — считает он.

И, наконец, в-третьих, компании, внедряющие удаленную идентификацию, сыграют важную социальную роль. Они будут обучать пользователей работе с новыми онлайн-инструментами. Это всегда непросто для первопроходцев, но приносит пользу для людей, которым впоследствии проще взаимодействовать с другими компаниями и услугами, констатирует эксперт.

Кусков отметил, что применение данной технологии увеличит конкурентоспособность сотовых операторов и расширит спектр предоставляемых ими услуг. Возможность выбрать другого оператора без визита в торговую точку сделает рынок более конкурентным. Клиенты, в свою очередь, смогут получить нужные им сервисы в любое время и без лишних хлопот. Новацию можно применить и для банковского бизнеса. Так, клиенты смогут отказаться от получения пластиковых карт, если их устройство будет оборудовано под eSIM, добавил он.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

В свою очередь, технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян видит сложности в интеграции новой системы выдачи с eSIM. "Биометрическая идентификация не особенно поможет распространению eSIM, так как виртуальная сим-карта ориентирована, в первую очередь, на людей, находящихся вне экосистемы оператора, например, туристов. А для того, чтобы зарегистрироваться в ЕБС, нужно пройти процедуру не менее сложную, чем покупка sim-карты по паспорту и сделать это заранее", — говорит он.

Теоретически, выдача eSIM через ЕБС может способствовать росту абонентской базы операторов, не имеющих собственной розничной сети, считает он. Однако для этого нужно, чтобы сама биометрическая идентификация стала широко используемой и в ней были данные значительной части населения.

"Пока до этого далеко — и ЕБС не пользуется спросом ни у граждан, которые справедливо подозревают в ней очередной источник проблем с безопасностью, и компании видят в системе только расходы и усложнение бизнес-процессов", — говорит он.

По его словам, eSIM – это, фактически, те же приложения, что исполняются на процессоре обычной сим-карты, но адаптированные для использования в самом телефоне. Это решение менее безопасно, чем обычная sim-карта, так как предоставляет куда большие возможности для реверс-инжиниринга криптографических модулей, которые в обычной sim-карте "зашиты" в глубинах ее процессора. Зато eSIM более удобен для абонента, который может буквально "скачать" sim-карту с удобными тарифами, сразу по прилету в новую страну.

Попытка интеграции eSIM с ЕБС – скорее вынужденная мера, поскольку российское законодательство просто не содержит других способов авторизации потенциального абонента сотовой связи, кроме биометрической идентификации, личного визита с предъявлением документов и квалифицированной электронно-цифровой подписи. Для самой ЕБС это очередная попытка создать хотя бы декларативную полезность для населения после фактического провала внедрения системы в банковском секторе, заключил Оганесян.