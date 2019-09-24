МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Компания Visa начала тестирование в России технологии, позволяющей использовать смартфон в качестве платежного терминала, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Новое решение поможет расширить сферу использования безналичных расчетов, в том числе, среди самозанятых россиян и на предприятиях микробизнеса, которые смогут принимать оплату за предоставляемые услуги, не приобретая специальное оборудование. В тестировании технологии принимают участие банки ВТБ, МТС и ПСБ", — указывается в сообщении. Отмечается, что для приема безналичных платежей необходимо установить на смартфон специальное приложение и в дальнейшем использовать устройство в качестве платежного терминала.

Процесс оплаты выглядит точно так же, как и при оплате бесконтактным способом. Так, для совершения платежа покупателю достаточно приложить к телефону продавца бесконтактную карту или мобильный телефон, подключенный к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

"Всего пару лет назад мы впервые реализовали в России возможность платить с помощью мобильных телефонов. А сегодня делаем новый шаг вперед, и теперь уже смартфон становится платежным терминалом. Никогда прежде индустрия платежей не развивалась с такой скоростью! На наших глазах происходят изменения, которые в корне меняют представления о процессе оплаты и способны дать новый импульс распространению безналичных расчетов", — приводятся в сообщении слова генерального директора Visa в России Екатерины Петелиной.