СОЧИ, 24 сен — ПРАЙМ. Операторы связи приступили к установке на своих сетях оборудования по закону об устойчивой работе Рунета для проведения тестирования, которое начнется в конце сентября и продлится до середины октября, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров в кулуарах форума "Спектр-2019".

В мае президент РФ подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. Такое оборудование операторам должно предоставить государство.

"В настоящее время осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи, и мы с конца сентября в течение нескольких недель будем его тестировать. Тестировать его мы будем, как и говорили всегда, в тесном сотрудничестве с операторами связи осторожно. То есть мы будем сначала проводить техническую проверку — влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально", — сказал Жаров. Он добавил, что о результатах эксперимента расскажет в середине октября.

По словам главы Роскомнадзора, тестирование будет проводиться в одном из регионов РФ, но не в Тюмени, как ранее писали СМИ.

Он уточнил, что пока идет установка оборудования одного производителя, которое прошло успешные стендовые испытания. Сейчас также проходит эксперимент на стенде оборудования еще двух производителей. Жаров не назвал производителей оборудования, отметив лишь, что среди них есть компания "РДП.ру" ("Ростелеком" контролирует 15% компании).

Понимание по цене оборудования уже есть, однако пока не определена конечная стоимость его установки, отметил глава Роскомнадзора. "Уровень его установки окончательный пока непонятен. От уровня установки зависит количество конкретных деталей, которые должны быть приобретены. Поэтому закончим эксперимент, проведем его на нескольких уровнях установки на сетях операторов связи, после этого посчитаем и, естественно, заявимся на деньги", — подытожил Жаров.