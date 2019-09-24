МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Китайский производитель гаджетов Xiaomi в ходе презентации анонсировал новый тип смартфонов Mix Alpha с "безграничным" экраном. Презентацию провел глава компании-производителя Лей Цзюнь.

Цена нового телефона составит $2 800 (около 180 тысяч рублей)

Новинка компании была показана не на экране: глава компании продемонстрировал устройство, взяв смартфон в руки прямо на сцене.

Компания заявляет, что экран телефона занимает 180,6% от размера передней панели устройства. Лей Цзюнь заявил, что при использовании новинки у пользователя не будет случайных нажатий. Компания максимально тщательно прорабатывает этот момент.

Телефон оборудован камерой 108 Мп. Mi Alpha станет первым смартфоном с таким рекордным разрешением фотоснимков.

А вот уже ставшая привычной для смартфонов фронтальная камера в новом смартфоне отсутствует, по мнению компании, для фронтальных снимков можно использовать основной модуль: во время съемки предварительное изображение с камеры устройства будет выводиться на заднюю его панель.

Ожидаемым оказался процессор для устройтсва — это Snapdragon 855 Plus. Оперативная память составляет 12 ГБ, постоянная — 512 ГБ.