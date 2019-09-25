МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Российских старшеклассников обучат нейротехнологиям, основам создания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и беспилотных автомобилей, азам построения "умного" города и "интернета вещей", лекции пройдут в рамках "Урока Национальной технологической инициативы", сообщили РИА Новости в пресс-службе организатора проекта — "Российской венчурной компании" (РВК).

Учителя технических и естественно-научных предметов могут оставить заявку, получить готовые задания и рассказать школьникам о новейших технологиях будущего. Материалы рассчитаны на учеников 7-11 классов. Каждый урок состоит из нескольких блоков-планов проведения занятия: видеоролики о перспективных технологических направлениях, набор нестандартных, практических задач. Для проведения такого урока не требуется специального оборудования.

"Урок НТИ" не только помогает школьнику получить представление о реальной инженерии и увлечься ею. В этом году в его рамках ребятам будут доступны задачи по нейротехнологиям, беспилотному транспорту, аэрокосмическим системам и многим другим направлениям. Этот урок точечно выявляет самых замотивированных учителей, которые хотят говорить с детьми на одном языке, решать задачи будущего, а не прошлого", – приводятся в сообщении слова президента Ассоциации участников технологических кружков Алексея Федосеева.

На уроках школьникам расскажут о БПЛА, big data и машинном обучении, водных робототехнических системах, биологических и энергетических системах, нанотехнологиях и передовых производственных технологиях. Курс включает в себя также уроки по таким направлениям, как разработка виртуальной реальности, системы связи и дистанционного зондирования Земли, нейротехнологии, технологии беспроводной связи, "умный" город, аэрокосмические системы, дополненная реальность, когнитивные технологии и автономные транспортные системы.

Всероссийская акция "Урок НТИ" проводится второй год подряд. В прошлом учебном году к ней присоединились более 200 тысяч учителей в 412 городах России.