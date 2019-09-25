МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. ВТБ 25 сентября запускает виртуального мобильного оператора — "ВТБ Мобайл" — на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2, сообщила пресс-служба банка.

"В соответствии с нашей стратегией мы развиваем единую цифровую экосистему банка. Собственный мобильный оператор является одним из первых ее проектов. Наши клиенты получат простой, удобный и безопасный сервис под единым брендом ВТБ. На данный момент мы запустили его в Москве, но уже скоро sim-карты станут доступны в Санкт-Петербурге, а в следующем году — в других городах России", — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Уточняется, что протестировать сервис сможет любой желающий независимо от того, является ли он клиентом банка. Стартовый пакет услуг предоставляется бесплатно до конца месяца подключения. На начальном этапе sim-карту нового оператора можно получить в пяти офисах ВТБ в Москве.

Одним из главных преимуществ нового продукта является бесплатная мобильная связь на тарифе "Базовый", который ежемесячно включает три гигабайта интернет-трафика, 150 минут звонков по России, 50 sms для клиентов ВТБ (владельцев "Мультикарты", которые совершают покупки по карте на сумму более 5 тысяч рублей в месяц), отмечает пресс-служба банка. Для пользователей доступны и другие тарифы. Выезжающим за границу предоставляется международный роуминг со специальными опциями для экономии на звонках и интернете.

"Запуск оператора "ВТБ Мобайл" на сети Tele2 позволит банку предоставить своим клиентам интересные и комплексные услуги: возможность объединить финансовые и телеком-сервисы, делать кросс-предложения и связывать их с программами лояльности банка. В свою очередь, мы продолжаем активно инвестировать в инфраструктуру, поэтому партнеры могут быть уверенны в высоком качестве услуг мобильной связи", — подчеркнул гендиректор Tele2 Сергей Эмдин.

Изменение тарифного плана и настройка услуг доступны абонентам в мобильном приложении "ВТБ Мобайл". По услугам связи и банковским продуктам пользователи могут обратиться в чат, контакт-центр или отделение банка ВТБ.