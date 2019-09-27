МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Летом 2019 года в России резко выросло число мошеннических звонков клиентам банков, в том числе — с подменой номера кредитной организации, пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка и данные Банка России.

Регулятор на консультационном совете по развитию национальной платежной системы сообщил, что в июле-августе им было направлено операторам связи данных о свыше 2500 номеров, с которых поступали звонки клиентам банков от мошенников.

После обращения ЦБ операторы в 218 случаях заблокировали номер, еще в 59 были введены ограничения на использование финансовых сервисов.

Подмена номера банка выявлена в 198 случаях.

Как пояснили в Банке России, в более 2000 случаев регулятору отказали в принятии мер реагирования из-за "отсутствия правовых оснований".

"Важно понимать, что статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров", — пояснил изданию первый заместитель руководителя департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. По его словам, новый всплеск мошеннических звонков наблюдался в сентябре.

Сычев пояснил также, что проблема со звонками под видом банка затронула множество кредитных организаций, а на сообщения ЦБ о мошеннических звонках реагируют не все операторы. В ряде случаев операторы оправдывают бездействие отсутствием такой обязанности в законе "О связи".

В свою очередь изданию в пресс-службе оператора "Билайн" сообщили, что многие сообщения регулятора, поступившие оператору, были "технически некорректны": иногда в списках предоставленных для блокировки номеров указывались те, которые используются банками для исходящих звонков клиентам. Их блокировка привела бы к тому, что банки не смогли бы дозвониться клиентам.