МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Проектный офис нацпрограммы "Цифровая экономика" Аналитического центра при правительстве РФ и Центр развития ГЧП научно-исследовательского института "Восход" до конца 2019 года проанализируют проекты по созданию отраслевых цифровых платформ и информационных систем в секторах промышленности, говорится в сообщении проектного офиса.

"Проектный офис… проанализирует крупные проекты по созданию отраслевых цифровых платформ и информационных систем в промышленности, транспорте и энергетике на предмет целевой архитектуры и возможности привлечения бизнеса. Планируется до конца года провести итоги анализа под эгидой Минкомсвязи совместно с Центром развития ГЧП "Восхода" и профильными министерствами", — сказано в релизе.

"На основе этого анализа предлагается реализовать пул пилотных проектов в формате ГЧП и разработать типовые решения по структурированию проектов, предложить решения по устранению нормативно-правовых барьеров", – отметил руководитель проектного офиса Владимир Месропян.

НИИ "Восход" также создаст соответствующие Центр развития инвестиций и государственного частного партнерства в сфере цифровой экономики (ГЧП) и Центр компетенций для выработки методологии, разработки и поддержки единой технологической инфраструктуры органов госвласти. Таким образом, представители бизнеса получат новые возможности для работы с госпроектами цифровой экономики.

Два центра будут тесно взаимодействовать между собой. "Работа двух новых центров тесно связана: сначала вырабатывается общее понятийное поле, а потом по этим понятным правилам для сотрудничества привлекается бизнес. Данная работа позволит объединить технологические компетенции НИИ "Восход" с юридическими и правовыми компетенциями бизнеса", – заметил директор НИИ "Восход" Андрей Бадалов.

Центр ГЧП проанализирует возможности участия бизнеса в проектах государства, поможет ему и частным компаниям объединить усилия для построения цифровой экономики в РФ. Проекты Центра инвестиций ГЧП будут реализовываться по трем направлениям: инфраструктурные проекты (к примеру, облачные системы), большие данные, сервисы для госструктур.

Второй Центр будет разрабатывать единую среду разработки для того, чтобы оптимизировать возможности по созданию информационных систем. В Центре компетенций разработают регламенты, стандарты и типовые архитектурные системы для того, чтобы бизнес понимал, куда он будет вкладываться, а уже потом бизнес будут привлекать к участию в рамках центра инвестиций ГЧП.