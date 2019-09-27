МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Существенное увеличение зарегистрированных преступлений в IT-сфере наблюдается в РФ в 2019 году: их число выросло на 66%, до 180 тысяч, сообщает в пятницу Генпрокуратура РФ.

"Весьма существенное увеличение зарегистрированных преступлений наблюдает в IT-сфере. За 8 месяцев текущего года правоохранители выявили 180 153 (+66,8%) преступления, которые были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации", — говорится в сообщении надзорного ведомства.