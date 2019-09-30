МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Первые сервисы национальной телематической платформы-агрегатора данных об автомобиле — "Автодата" — будут запущены в России до конца 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

Проект "Автодата" предполагает создание платформы, которая будет собирать, хранить и обрабатывать автомобильные и транспортные данные уже существующих цифровых систем. Это данные о здоровье человека, эксплуатации автомобиля, а также о внешней окружающей среде: качестве дороги, погодных условиях, географии использования и так далее.

"Первые сервисы для представителей бизнеса и автовладельцев будут реализованы до конца 2019 года. Для создания платформы создается межотраслевой консорциум", — отметил собеседник агентства в кулуарах церемонии подписания меморандума о создании межотраслевого проектного консорциума "Автодата.Рус".

Объем финансирования проекта до конца года составляет 325 миллионов рублей и предусматривает проектирование платформы "Автодата", создание функциональных макетов сервисов на базе платформы, включая макеты "Умной дорожной сети" и "Умной автомобильной магистрали" и страховой телематики.

"Автодата" реализуется в целях формирования уникального в мировом масштабе массива больших данных в автомобильной сфере и обеспечения равных конкурентных условий на авторынке и взаимодействия автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой. Используя этот ресурс, отечественные компании смогут создавать конкурентоспособные на мировом рынке продукты и услуги, приложения для пользователей автомобильного транспорта, для городских операторов интеллектуальных транспортных систем, дорожных служб, страховых, лизинговых и логистических компаний, и других пользователей, качество которых будет существенно выше конкурирующих зарубежных решений", — уточнили в представительстве НТИ "Автонет".

Учредителями межотраслевого консорциума "Автодата" стали НП "ГЛОНАСС", Минпромторг РФ, "Роскосмос", Росавтодор, ГК "Автодор", Ассоциация европейского бизнеса, "Яндекс", группа "ГАЗ", Российский союз автостраховщиков, РОАД, платформа "НТИ", ПАО "Соллерс", фонд "Сколково", Федеральное дорожное агентство, ФГУП "НАМИ", АО "РВК": "ВЭБ Ventures", правительства Курской, Самарской, Тамбовской, Волгоградской областей, ГКУ Московской области "Центр безопасности дорожного движения", университеты МАДИ, Сколтех, МФТИ, НИУ МИЭТ, а также другие организации и представительства.

"Перед межотраслевым консорциумом "Автодата.Рус" стоит задача по разработке и внедрению макетов сервисов, основанных на сборе данных от автомобилей и об автомобилях, их обработке и обогащении. При разработке и создании макетов участники консорциума предоставят свои уникальные компетенции, опыт, а также доступ к принадлежащим им информационным системам, обеспечивающим сбор данных от автомобилей и их обработку", — отметили в НТИ "Автонет".