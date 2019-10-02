МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Сопредседатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович возглавил совет директоров VEB Ventures (под этим брендом с июня работает ООО "ВЭБ Инновации"), сообщил в среду ВЭБ.

Решение принято на заседании 1 октября.

В состав совета также вошли директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков, глава Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко и гендиректор "Киви" Сергей Солонин.

"Сегодня на заседании совета директоров мы рассмотрели основные направления деятельности компании "ВЭБ Инновации", проект ее стратегии до 2024 года, взаимодействие с институтами развития "большой инновационной пятерки" и другими партнерами. Мы видим большой потенциал от работы совместных региональных и международных фондов на российском венчурном рынке. На заседании особое внимание было уделено вопросу поддержки стартапов для определения их роли на средних и поздних стадиях инвестирования", — приводятся в релизе слова Дворковича.

VEB Ventures — компания группы ВЭБ.РФ, созданная для поддержки высокотехнологичных проектов через прямые сделки и управление венчурными фондами. Она занимается финансированием перспективных компаний с привлечением собственных средств, средств частных и госфондов, а также оказывает содействие российским стартапам в выходе на международные рынки.