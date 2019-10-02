МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Компания Google анонсировала изменения в работе приложений Google Maps и YouTube, связанные с обеспечением безопасности пользователей, следует из пресс-релиза.

Пользователи смогут просматривать карты Google в режиме инкогнито. "После включения режима Incognito в картах, ваша активность на устройстве, например, места, которые вы ищите, не будет сохраняться в вашем Google-аккаунте", — отмечается в релизе. Таким образом, приложение не будет адаптировать работу под пользователя. Включить данный режим можно будет в соответствующем меню, которое появится после нажатия на фотографию пользователя в профиле.

Режим Incognito появится на телефонах с системой Android в октябре, дата его появления для iOS пока неизвестна.

Изменения также затронут приложение YouTube. Теперь пользователи смогут включить автоматическое удаление своей истории пользования приложением. Приложение будет самостоятельно удалять историю поиска и просмотров. "Задайте период сохранения ваших данных – три месяца, 18 месяцев… и мы позаботимся об остальном", — сообщает компания.