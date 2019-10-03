МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Надо рассматривать вопрос введения в РФ уголовной и административной ответственности за полёты дронов над объектами ТЭК, заявил журналистам замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов в кулуарах Российской энергетической недели.

До этого он заявил, что Минэнерго рассчитывает на ограничение полетов дронов над объектами ТЭК РФ уже весной 2020 года.

"В том числе надо рассматривать вопрос уголовной и административной ответственности, чтобы люди понимали, что объект находится под охраной. Запрет на полеты существует над этим объектом, а они это делают, но к ним нужно применять какие-то меры. Надо законодательно это закреплять", — сказал Черезов.

По его словам, Минэнерго РФ рассчитывает, что ограничения полетов для беспилотников над объектами ТЭК будут введены весной 2020 года,

"До конца весны следующего года постараемся все эти вещи до конца довести", — сказал Черезов о введении ограничений.

На уточняющий вопрос, будут ли новые правила по ограничениям действовать с весны 2020 года, Черезов ответил: "Да".