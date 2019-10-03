Microsoft выпустила смартфон на Android с двумя экранами и новую Windows
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Американская корпорация Microsoft в ходе ежегодной презентации представила свой новый смартфон Surface Duo на базе Android, оборудованный двумя экранами 5,6 дюйма, а также анонсировала новую версию операционной системы Windows 10 — Windows 10X, пишет издание The Verge.
Внешне новый Surface Duo похож на книжку: экраны гаджета можно отгибать наружу и складывать. В раскрытом виде гаджет можно применять как планшет с диагональю 8,3 дюйма. В презентации было продемонстрировано, что один из экранов смартфона можно использовать в качестве клавиатуры либо джойстика.
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Ожидается, что новый смартфон выйдет на рынок в 2020 году, точная дата пока не названа. Цена устройства в продаже также пока неизвестна.
Что касается новой операционной системы Windows 10X, то, как отмечается в презентации компании, она предназначена специально для устройств с несколькими экранами. На этой ОС будут идти все необходимые в работе пользователей приложения.
Microsoft анонсировала также 13-дюймовый планшет с клавиатурой Surface Pro X. Это обновленная версия гаджета с уменьшенной лицевой панелью. Представлен публике и гибридный ноутбук-планшет Surface Pro 7. Он оборудован зарядкой через USB-C наряду с фирменным разъемом на базе процессора Intel десятого поколения.
Еще одна новинка компании — ноутбук Surface Laptop 3. на нем впервые установлен процессор AMD и компактные беспроводные наушники Surface Earbuds.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20191003/830377084.html