МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Минфин предлагает обязать Apple, Google и Facebook платить налоги в России. Министерство хочет изменить подходы к налоговому обложению цифровых гигантов так, чтобы корпорации делились доходами от российской аудитории с бюджетом РФ. Сейчас компании платят налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса, и зачастую он находится в низконалоговой юрисдикции.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты неоднозначно оценили инициативу министерства финансов. С одной стороны, такой подход приведет к ограничению инвестиционных потоков в Россию, что может негативно сказаться на экономическом положении страны. С другой, проблема по взиманию налогов с транснациональных технологических холдингов стоит довольно остро по всему миру: зачастую компании применяют различные налоговые хитрости, чтобы платить меньше отчислений в чужие госбюджеты. А ведь суммарный доход бюджета РФ от введения налоговых ставок для Apple, Google и Facebook может составить 1 млрд рублей.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Проблема налогообложения транснациональных онлайн компаний стоит по всему миру, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Действительно, налоги с прибыли они платят по месту регистрации штаб-квартиры, однако НДС со своих услуг или иных продаваемых продуктов они уплачивают в РФ. Проблема взимания налога с локальной прибыли состоит в том, что очень сложно определить эту самую прибыль на уровне отдельной страны.

"Поэтому возможно применение различных бухгалтерских хитростей, которые эту прибыль вовсе не покажут, а то и отразят убытки", — объясняет эксперт.

Повышение налогов на производство и бизнес нерезидентов происходит одновременно с планируемым сокращением налогов на доходы нерезидентов с 30% до 13%, замечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. Таким образом, налоговая структура для нерезидентов формируется на схожих с условиями для резидентов РФ.

"Эти условия, при которых низкая ставка налога на потребление субсидируется высокой ставкой налогов на производство, являлась и является ограничителем инвестиций в РФ", — убежден Осин.

Сейчас, когда в условиях ужесточения налогового режима на Западе и в условиях рисков санкционного и прочего нерыночного давления растущее число бизнесменов может захотеть платить налоги в России, экономическое руководство РФ готовит новации, которые поставят нерезидентов в те же ограничивающие инвестиции условия, в которые поставлены резиденты РФ. Результат – продолжение застоя и сохранение неизменной социально-экономической структуры экономики России, убежден эксперт.

КАКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

По словам Осина, обязать компании платить налоги будет несложно: нужно ввести ставки и обратить требования по ним на представительства иностранных компаний в РФ. В 2010 году уже был подобный прецедент — Россия обязала представительство Bloomberg уплатить 119,9 миллионов рублей.

Исходя из показателей Apple, Facebook и Google в 2018 году, суммарный доход бюджета от введения налога на прибыль этих компаний в России составит около 1 млрд рублей, подсчитал Осин. Однако, по его мнению, повышать налоги на бизнес нерезидентов в РФ сейчас несвоевременно.

"Темпы роста экономики страны не позволяют "разбрасываться" инвестициями, тем более в высокотехнологическом секторе, пусть они и достигаются за счет налоговых оптимизаций и новаций", — уверен он.

К сфере высоких технологий необходим особый подход, так как она является высокорискованной с длительным горизонтом планирования и требует для развития особого налогового и монетарного режима взаимодействия с регуляторами, отмечает Осин.

Поэтому более продуктивным может быть путь стимулирования создания данными компаниями рабочих мест в России, что позволит получать бюджету платежи по различным статьям, считает Кочетков.

К слову говоря, повышение НДС уже привело к увеличению сборов с этих корпораций, а также дополнительные поступления обеспечиваются за счет обязательного переноса баз данных российских пользователей в РФ, напоминает он.

"Поэтому попытки обложить прибыль налогом кажутся достаточно сложно осуществимыми, тем более, что речь пойдет о налоговых суммах на уровне нескольких сот миллионов долларов", — говорит он.

В Европе пошли несколько иным путем, предложив "Цифровой налог", который взимается каждый раз, когда компания зарабатывает деньги в Евросоюзе — иными словами, этот налог похож на НДС, но имеет более четкую и регулярную систему взимания, заключает он.