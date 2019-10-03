МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минэнерго вновь занялось приведением в порядок функционирование беспилотных летательных аппаратов, или дронов. Уже готовится законопроект об ограничении их полетов над объектами топливно-энергетического комплекса, и, как обещает министерство, он может вступить в силу уже весной 2020 года.

При этом министерство выступает за уголовную ответственность за полеты дронов над объектами ТЭК. "Надо рассматривать вопрос уголовной и административной ответственности, чтобы люди понимали, что объект находится под охраной. Запрет на полеты существует над этим объектом, а они это делают, но к ним нужно применять какие-то меры. Надо законодательно это закреплять", — сказал замглавы Минэнерго Андрей Черезов в кулуарах Российской энергетической недели.

Эксперты высказывают предположение, что в список запрещенных для полета дронов зон в ТЭК могут попасть не только объекты, необходимые для добычи на месторождениях, но и нефте- и газоперерабатывающие заводы, магистральные трубопроводы, а также связанные с ними объекты инфраструктуры – порты, железнодорожные станции.

ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

Идею об ограничении министерство высказало после проведенной в сентябре атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти после этого был вынужден сократить добычу более чем вдвое. Королевству удалось достаточно быстро восстановить производство, однако в моменте это ЧП вызвало более чем 10-процентный взлет цен на нефть.

Именно эта история стала причиной введения подобной нормы, уверены опрошенные "Прайм" эксперты. "После нее появилась масса предложений, в том числе о регистрации дронов", — напомнил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Моисеев.

С 27 сентября 2019 года беспилотники необходимо ставить на учет в Росавиации. Это касается устройств весом от 250 граммов до 30 килограммов, даже если они считаются игрушкой и не оснащены камерой. По оценке экспертов, в стране около 500 тысяч беспилотников подпадают под необходимость учета. Штрафы за нарушение правил регистрации не предусмотрены.

Есть все шансы и на принятие предложения Минэнерго, полагают эксперты. Такие объекты всегда находятся под большей охраной, нежели остальные. И то, что министерство говорит и об административной ответственности, можно приветствовать. К положительным сторонам этой идеи относится и смешение акцента с дрона на охраняемый объект и само деяние, считает Моисеев.

Подобный закон, скорее всего, в ближайшем будущем будет принят, так как это необходимо для усовершенствования законодательства в области регулирования полетов дронов, согласна адвокат юридической компании BMS Law Firm Татьяна Пашкевич.

"Запрет полетов над объектами ТЭК уже действует, но за его нарушение не установлено ответственности, то есть можно говорить о пробеле в нормативном регулировании", — говорит она.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Эксперты сходятся во мнении, что уголовное наказание по этому правонарушению может наступать лишь в случае причинения тяжкого вреда объектам ТЭК и наличии преступного замысла. Ненамеренные полеты, не приведшие к таким последствиям, должны наказываться административно, то есть, штрафами.

Административные санкции выглядят более адекватными нарушению, считает Пашкевич. Уголовная ответственность оправдана в том случае, если нарушение запрета приведет к серьезным негативным последствиям. Как закон будет работать на практике, сказать сложно, но уже сейчас есть определенные наработки по идентификации дронов – они и будут использоваться для привлечения виновных к ответственности.

Выбор между административной и уголовной ответственностью должен зависеть от нанесенного вреда, умысла, рассуждает Моисеев. Минус тоже есть — реализация закона потребует больших средств, необходимых для идентификации дрона, либо системы охраны от дронов. Сказать об успехе закона трудно, так как за вполне понятной идеей авторов, стоит сложная техническая составляющая, заключил он.