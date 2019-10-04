МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Американская компания Apple объявила поставщикам о необходимости увеличить производство последней линейки iPhone 11 на 10% или на 8 миллионов штук после того, как спрос во всем мире на ее новый смартфон превзошел все ожидания, сообщает газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Эта осень намного загруженнее, чем мы ожидали. После увеличения заказов объем готовой продукции для линейки iPhone 11 будет выше по сравнению с прошлым годом", — сказал один из источников.

Тем не менее, поставщики сохраняют осторожность и выражают обеспокоенность тем, что более высокий уровень заказов не будет устойчивым. "Спрос на данный момент хороший. Но мы должны быть осторожными и не быть слишком оптимистичными. Я надеюсь, что пик сезона в этом году продлится дольше, чем в прошлом году", — добавил один из источников среди поставщиков Apple.

Российские ритейлеры в конце сентября рассказали РИА Новости, что фиксируют повышенный спрос на новые смартфоны iPhone, а в ряде случаев — дефицит дорогих моделей.

Apple 10 сентября представила три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах — с 13 сентября), продажи начались 20 сентября одновременно с другими странами. Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт стоит 131,99 тысячи рублей.